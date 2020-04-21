يسرا عن أزمة «كورونا»: امتحان من ربنا

علّقت الفنانة يسرا على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها لديها أمل كبير في انتهاء هذه الأزمة قريبًا، وعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.وأضافت يسرا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد الغني، عبر قناة «cbc»، أن هذه الأزمة هي اختبار حقيقي من الله، لكي نراجع أنفسنا وقراراتنا وتصرفاتنا ونعود إليه مرة أخرى، وأن تستيقظ ضمائرنا فلا نظلم أحدًا.تابعت: «ده امتحان أكيد ربنا بيحطلنا فيه الخير، عشان نرجع له تاني في كل صغيرة وكبيرة.. ياريت نرجع لربنا ونبدأ نتعامل مع بعض بمحبة وصدق وتسامح».وعلى صعيد آخر، أكدت الفنانة يسرا أنها لا تزال تواصل تصوير مسلسل «خيانة عهد»، للحاق بالموسم الرمضاني والانتهاء من تصويره قريبًا، معربة عن أمنياتها في أن ينال إعجاب الجمهور.وعن رأيها في تتر المسلسل الذي يغنيه الفنان مصطفى حجاج، قالت يسرا: «التتر بديع.. مدحت كاتب كلام محصلش.. ومصطفى حجاج غنّاه بشكل ميتوصفش، وعمرو مصطفى عامل لحن تحفة، التتر كله على بعضه بديع».يذكر أن مسلسل «خيانة عهد» من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.