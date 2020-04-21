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الفنان محمد عبده: لا أتابع أخبار فيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:58 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الفنان محمد عبده، إنه غير متخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، ويتعامل معه بشكل عادي، مشددًا على أنه ينصح بناته بعدم الخوف، وأن يفكرن في الأمر ويتعاملن معه، وتابع:«أنا شخصيًا مش بخاف، وبقول لبناتي تعايشن معه لكون الله قدره لنا ليختبر إيماننًا».

وأضاف «عبده»، خلال لقاء عبر «سكايب»، ببرنامج «التاسعة»، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يبتعد عن الأخبار السلبية المتعلقة بالفيروس القاتل، وتابع:«الأغاني اللي بتطلع عن كورونا مش بسمعها، ولا الأخبار أيضًا».

وأدى أغنية «الأماكن»، على الهواء، وتمنى أن تمر أزمة جائحة كورونا على خير وسلامة للبشرية جميعًا.

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