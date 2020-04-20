محمد عبده: أنا إنسان «بيتوتى» ومتأقلم مع الحجر المنزلى

قال الفنان محمد عبده، إنه متأقلم تمامًا مع الحجر المنزلي، بسبب فيروس "كورونا"، كونه يفضل غالبًا الجلوس فى المنزل.وقال "عبده"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة "الأولى" المصرية: "أنا فى الأصل إنسان بيتوتى ودائمًا أحب أجلس فى البيت، الحاجة الوحيدة اللى نقصانى السفر لأنى إنسان بحب السفر".وأضاف أن أبناءه متواجدون فى العاصمة الفرنسية باريس، ولذلك يحب السفر إليهم، وتابع: "وحتى لما بروح باريس بقعد فى البيت".وأكد الفنان محمد عبده، أن وقت الأزمات كشف لنا نعيم الأيام الجميلة، متابعًا: "الدنيا فى الحلو والمر ولازم الناس زي ما بتشوف الحلو لازم تشوف المر".