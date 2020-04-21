رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج رامى إمام يكشف كواليس تصوير مسلسل «فلانتينو»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:15 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
طباعة
قال المخرج رمي إمام، إن والده الفنان الكبير عادل إمام منذ عمله معه في بداية حياته يكون له تدخلات بحكم موقعه كفنان كبير في العمل، متابعًا: "بنتناقش ونتكلم كتير ولما نخلص خناقة على الورق واستلم الموضوع بتولاه كاملًا".

وأضاف "إمام"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "كل تشريحات الوجوه الشبابية التي شاركت الفنان الكبير عادل إمام في السنوات الاخيرة في أعماله جميعها من ترشيحي، وفي بعض الأحيان الفنان عادل إمام يتدخل بترشيح شخص أو أكثر لكن بنسبة 85% جميع ترشيحات الوجوه المشاركة هي اختصاصي، خاصة في السنوات الأخيرة لحرصي الدائم على ضخ دماء جديدة في الأعمال".

وأوضح أن تاخر الانتهاء من العمل وإطالة أمده ليست السابقة الأولى التي تمر عليه فقد واجهته ظروف شبيهة أثناء عمله في فرقة "ناجي عطا الله"، لكن الأسباب مختلفة، ففي المرة الأولى كانت أسباب سياسية أما في اللأخيرة فكانت لدواعي إنتاجية.

وأكد أن خوف أي مخرج مع تأخر إتمام العمل هو تغير ملامح أو شكل الفنانين، حيث قد يتعرض لزيادة الوزن أو نقصانه، مضيفًا: "الحمد لله في فلانتينو ماحدش شكله اتغير".

موضوعات متعلقة

حنين حسام: لم أقدم شيئا خارجا وأعتذر لعائلتي وجامعتي

20 إصابة بـ«كورونا» بين عناصر الجيش الأمريكى فى الكويت

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

رئيس جنوب أفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

دراسة تكشف ارتباط الوراثة بالمشاكل النفسية للأطفال

مكادى نحاس تقدم أولى حفلاتها الأونلاين بالتعاون مع أوبرا دبى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

غدًا.. آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بمسابقة «تراثي 5»

بطريقة أغرب من الخيال.. طارق الطيب يكشف سرقة روايته «الرحلة 797»

قصائد شعرية للسورية قمر الجاسم على قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب.. غدًا

«كاتب وكتاب» يزين برامج الإذاعة المصرية في رمضان