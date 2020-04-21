المخرج رامى إمام يكشف كواليس تصوير مسلسل «فلانتينو»

قال المخرج رمي إمام، إن والده الفنان الكبير عادل إمام منذ عمله معه في بداية حياته يكون له تدخلات بحكم موقعه كفنان كبير في العمل، متابعًا: "بنتناقش ونتكلم كتير ولما نخلص خناقة على الورق واستلم الموضوع بتولاه كاملًا".وأضاف "إمام"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "كل تشريحات الوجوه الشبابية التي شاركت الفنان الكبير عادل إمام في السنوات الاخيرة في أعماله جميعها من ترشيحي، وفي بعض الأحيان الفنان عادل إمام يتدخل بترشيح شخص أو أكثر لكن بنسبة 85% جميع ترشيحات الوجوه المشاركة هي اختصاصي، خاصة في السنوات الأخيرة لحرصي الدائم على ضخ دماء جديدة في الأعمال".وأوضح أن تاخر الانتهاء من العمل وإطالة أمده ليست السابقة الأولى التي تمر عليه فقد واجهته ظروف شبيهة أثناء عمله في فرقة "ناجي عطا الله"، لكن الأسباب مختلفة، ففي المرة الأولى كانت أسباب سياسية أما في اللأخيرة فكانت لدواعي إنتاجية.وأكد أن خوف أي مخرج مع تأخر إتمام العمل هو تغير ملامح أو شكل الفنانين، حيث قد يتعرض لزيادة الوزن أو نقصانه، مضيفًا: "الحمد لله في فلانتينو ماحدش شكله اتغير".