طبيب يكشف: كورونا يعيش في مياه الصرف الصحي

قال الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي الأمراض الصدرية: إن فيروس كورونا يعيش في مياه الصرف الصحي لوقت قليل.وأضاف أخصائي الأمراض الصدرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أنه لا يوجد تفسير بشأن اكتشاف فيروس كورونا في مياه الري بباريس، وفي انتظار نتائج التحقيقات.وأشار أخصائي الأمراض الصدرية، إلى أن فيروس كورونا في فرنسا، أصبح تحت السيطرة، وسيتم رفع الحجر المنزلي تدريجيًا.وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 89 مصابا بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 821 حالة حتى اليوم.تحول نتيجة 1086 حالة مصابة بكورونا معمليا من إيجابية إلى سلبيةوأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ821 متعافيًا.تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و11 حالة وفاةوأشار إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.3333 إصابة بكوروناوقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.رفع درجة الاستعدادات لمواجهة كوروناوتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.تخصيص خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنينوتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.