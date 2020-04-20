إليسا: مؤمنة بنظرية المؤامرة فى أزمة كورونا

وجهت الفنانة إليسا، التحية والشكر للجيش الأبيض فى كل مكان بالعالم، مشددة على أن المنظومة الطبية هى التى تقاتل فى الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19"، متابعة: "يقفون فى الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عنا".وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه علينا أن نخفف عن الجيش الأبيض ونلتزم بكافة الإجراءات الوقاية والاحترازية ونلتزم بالمنازل، حتى نخفف عليهم ولا نكون عوامل ضغط، وتابع: "لا بد أن نخفف عنهم المخاطر ونلتزم بالمنازل من أجل مساعدة الجيش الأبيض.. وأنا بوجه ليهم أكبر تحية فى كل مكان بالعالم".وأكدت "إليسا"، أنها مستبشرة خير بقدوم شهر رمضان الكريم، وتابعت: "رمضان كريم وإن شاء الله خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن".وشددت "إليسا"، على أنها مؤمنة بنظرية المؤامرة وهذا رأى شخصى بالنسبة لها، وتابعت: "أنا متأكدة أن هذا الفيروس اتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريبًا".