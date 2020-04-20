إليسا: كورونا أخرج أقبح وأجمل ما فينا

قالت الفنانة إليسا، إن تجربتها مع المرض كانت قاسية، ولكن تمكنت من هزيمة المرض بالتغلب على الأحزان، وتابعت: "لازم ترقص على الأحزان ونؤمن بغد أحسن وأنه لا شيء يدوم للأبد".وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحاجة أم الاختراع، وما نمر به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالى دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر، لافتة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب.وأكدت الفنانة إليسا، أن تفشى فيروس كورونا أخرج أقبح وأجمل ما فينا، موضحة أن الأزمة عالمية وعليه أخرجت كل شيء فى نفوس البشر سواء سلبية أو إيجابية.