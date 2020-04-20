إليسا: عمري ما شوفت مطبخ قبل الحجر المنزلي

قالت الفنانة إليسا، إن الحجر المنزلي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، أصبح أمرا واقعا يحتم على كل إنسان أن يتأقلم مع هذا الوضع، وأن يواصل حياته العملية وأ لا يتوقف مطلقًا، متابعة: "لا شىء يدوم للأبد ونقدر نستفيد كثيرًا من ذلك ونتقرب لمن نحبهم، أنا أصبحت أطبخ وأشتغل في البيت على خلاف السابق، أنا عمرى ما شفت مطبخ حاليًا أنا بطبخ".وأضافت "إليسا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن حياتها قبل تفشي كورونا كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم وسفر مستمر، الأمر الذي جعلها تفتقد أمورا كثيرة بالمنزل لم تتعرف عليها إلا خلال فترة الحجر المنزلي، وفعلت أمورا لم تكن تتوقع أنها سوف تقوم بها.