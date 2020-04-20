خبير بترولي يكشف سبب انخفاض أسعار النفط الأمريكي

قال الدكتور جمال القليوبي، الخبير البترولي، إن ضعف الطلب على النفط هو السبب في انخفاض أسعاره، لافتا إلى أن هذا الوضع مقلق جدًا للاقتصاد الأمريكي.وأضاف "القليوبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت في عام 2014 قدراتها على محاكاة دول نفطية كبيرة.