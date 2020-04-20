الشاب خالد يغني مع «الإبراشي»: يارب أنصر الأمة على كورونا

قال الفنان الفرنسي من أصل جزائري "الشاب خالد"، إن العالم كله يعاني من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتبذل الحكومات مجهودات كبرى من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، لافتًا إلى أنه ملتزم المنزل ومتبع إجراءات الوقاية الاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة، وتابع:"ربنا يسترها على البشرية، المشكلة محبوسين في البيت ولكن لدينا أولادنا ولدينا وقت للتسلية والترفية والعمل أيضًا وعلينا أن لا نحزن".وأضاف الشاب خالد، خلال لقاء له عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لم يحزن عندما تداول البعض خبر وفاته بفيروس كورونا، وتابع: "من زمان يقولوا خالد مات في صدام سيارة وغيرها وكنت بشوف الحاجات عادى، العالم أصيب بمحنة وعيب حد ينال من أخيه بهذا الشكل"، مشددًا على أنه لا يفضل أن يتدخل أحد في حياته الشخصية.وعن معاناته في الحجر المنزلي، قال الشاب خالد: "هذا الفيروس الصغير ضغط على الأمة كافة ولكن لازم نعيش ونبتهج".وتابع: "والدتي قالتلي أنت بتقول وقتك صعب واحنا قضينا تحت الاحتلال الفرنسى دون أي وسائل تكنولوجيا حديثة"، مشيرًا إلى أنه يعمل على ألبوم جديد سيطلقه خلال شهر رمضان.وأردف الشاب خالد: "الحمد الله على الكمبيوتر.. أنا أعمل على ألبوم جديد الآن من المنزل"، وعزف الفنان جزء من مقطوعة موسيقية على البيانو على الهواء، ومن ثم أدى جزء من أغنية تقول: "يا رب انصر الأمة على كورونا"، كما أدى أغنيته الشهيرة "دى دى دى واه"، خلال لقاءه عبر "سكايب".