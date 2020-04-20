محافظ الإسكندرية عن «تغير لون مياه البحر»: استغربنا جدا

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة شهدت يوم تاريخيًا في "شم النسيم"، وخاصة فيما يتعلق بالمنظر الرائع للمياه والشواطئ، بالإضافة للالتزام التام للمواطنين مع قرارات الحكومة وإجراءات الحظر الأخيرة.وقال الشريف، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "هذا اليوم تاريخي، والمنظر رائع وبديع، والتزام المواطنين يؤكد زيادة الوعي لديهم".وواصل: "الإسكندرية كانت اليوم نموذج رائع لقرارات الحظر، وهناك التزام كامل بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وجهتها الحكومة".وفيما يتعلق بتغير لون مياه البحر المتوسط في الإسكندرية، قال: "لاحظنا تغير لون المياه وكنا مستغربين، المياه نقية جدا، ونعد المصريين أن تكون إسكندرية وشعبها المضياف في استقبالم بعد انتهاء أزمة كورونا".