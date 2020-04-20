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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى: «المصري اليوم» فتحت صفحاتها للإرهابيين

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جرائد فتحت صفحاتها لإرهابيين جلسوا معهم في سيناء، خاصة صحيفة "المصري اليوم"، مشيرا إلى أن هذه معركة قديمة خاضها في 2010.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن كل من يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية لا أمان له، ولا يمكن أن نثق فيهم، مؤكدا أن هناك عددا من الإعلاميين والصحفيين تلقوا تمويلات من الخارج للعمل ضد الوطن.

وأشار موسى إلى أن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على خلية من حزب الله عام 2009 كانت تخطط لعمليات إرهابية ضخمة، وضرب السفن في قناة السويس، مردفا: "ألاقي ناس فيه مصر يقولون على أمين الحزب السيد حسن نصر الله ويطلقون عليه الإمام في الوقت الذي تتعرض فيه مصر لهجمات إرهابية منهم".

وتابع موسى: "تاريخكم مفضوح، عمركم ما كنتم مع الدولة".

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