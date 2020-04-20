إغلاق عبارة العياط ونشر قوات أمنية على ضفاف نهر النيل

شهدت محافظة الجيزة حالة من الاستنفار الأمني منذ صباح اليوم الاثنين بكافة الطرق الرئيسية والكبرى فيما انتشرت قوات الأمن علي ضفاف نهر النيل لمنع التجمعات.ورصدت قوات الشرطة بالعياط حالات المخالفة وتم إغلاق العبارة التي تربط بين قرية المتانيا ومركز الصف، وتمكنت القوات برئاسة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا من ضبط عدد من المخالفين بعد فحص تراخيص القيادة.ونشرت مديرية الأمن علي الحدود الرابطة بين المحافظة "نقاط حاكمة" تمنع الدخول إلي المحافظات أو الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، وشملت الخطة الأمنية التي وضعها اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة نشر أقوال ثابتة ومتحركة من فرق المباحث ومن أقسام الشرطة المتواجدة بالقرب من طريق الكورنيش والحدائق العامة، سواء أقسام شرطة العجوزة أو الدقي والجيزة وإمبابة والوراق، وكذلك أقسام مدينة أكتوبر والشيخ زايد، لمنع التجمعات نهائيا.وتضمنت الخطة الأمنية نشر نقاط حاكمة من قبل إدارة الطرق والمنافذ بإشراف اللواء ممدوح مراد مدير إدارة الطرق والمنافذ بالجيزة، على الطرق الواصلة بين المحافظة والمحافظات الأخرى.