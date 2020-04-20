روسيا: إجراءات العزل لمنع تفشى كورونا أثبتت فعاليتها

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، عن أن إجراءات العزل المفروضة في البلاد لمنع تفشي فيروس "كورونا" أثبتت فعاليتها، مستشهدا بالاستقرار في معدلات ارتفاع الحالات الخطيرة في موسكو.وقال موراشكو في مقابلة مع قناة "روسيا ــ 24" اليوم الإثنين: "نرى أن إجراءات التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي تظهر فعاليتها، ومن المهم أنه في موسكو قد توقف الارتفاع في تدفق الحالات الخطيرة إلى مستشفيات المدينة".من جانبه أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، حسبما أفادت وكالة أنباء" نوفوستي"، أن معظم الإصابات، التي تكشفها أجهزة الفحص عن كورونا في العاصمة الروسية، هي حالات خفيفة أو حالات لا تظهر عليها أعراض المرض على الإطلاق، مضيفا "ليس لدينا ديناميكية سريعة في ارتفاع الحالات الخطيرة، حيث تكشف الاختبارات أكثر فأكثر حالات خفيفة أو حالات دون أعراض".وتعتبر العاصمة موسكو، بشكل عام، أكبر بؤرة لتفشي العدوى في روسيا، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 26 ألفا، مع تسجيل 204 وفيات.وكانت سلطات موسكو وعدد من المناطق الروسية فرضت قيودا على حركة المواطنين منذ نهاية شهر مارس الماضي لاحتواء الوباء، وتم تشديدها وتمديدها حتى نهاية أبريل الجاري مع تزايد عدد الإصابات بكورونا، الذي تجاوز 47 ألفا بحلول اليوم الإثنين في عموم روسيا.