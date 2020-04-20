التصريح بدفن شاب سقط من أعلى عقار بالجيزة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الإثنين، بدفن جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بعدما سقط من أعلى عقار أثناء تأدية عمله بدائرة قسم شرطة كرداسة، بعدما تبين من خلال التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية.كان رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "أ. ر. م" شاب في العقد الثالث من عمره، يقيم بقرية بني مجدول بدائرة القسم، جثة هامدة، متأثرًا بنزيف داخلي وكسور في مناطق متفرقه من جسده، وبالانتقال والفحص وسؤال أهليته تبين أن المتوفي عامل سقط أثناء تأدية عمله من أعلى عقار ونفوا وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.