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الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين.. عيار 21 بـ 734 جنيه للجرام

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:20 م
ذهب
ذهب
دعاء أبو العزم
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انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين 20-4-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار21 نحو 734 جنيهًا، مقارنة بنحو 741 جنيهًا لتواصل بذلك التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.

وترصد الدستور في السطور التالية كل شيء عن تراجع أسعار الذهب اليوم وتفاصيل كل عيار للجمهور.

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات لـ" الدستور"، إن هناك انخفاضًا في الأسعار اليوم الاثنين بسبب توقعات باعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والتعافي من أثار فيرس كورونا مما أدى إلى تحسن في ادار مؤشر الدولار وهبوط للذهب في تداولات اليوم بالبورصات العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 سجل 628 جنيها للجرام.
عيار 21 سجل 734 جنيها للجرام.
عيار 24 سجل 838 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5850 جنيها.
أوقية الذهب 1693 دولارا

وهبط سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم الاثنين، بمقدار 24.70 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 1.44% ليستقر عند 1693.15 دولارًا أمريكيًا.

وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 36.95 دولارًا أمريكيًا أو بما يعادل نسبة 2.14 % ليستقر عند 1692.55 دولارًا أمريكيًا.

تراجع الاسعار الذهب العالمية اليوم 1.44%


وتراجعت أسعار الذهب اليوم أكثر من 1% الجمعة الماضية، إذ تحسنت الشهية للمخاطرة بفضل خطط أولية لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ومؤشرات مبكرة على نجاح عقار تجريبي لعلاج وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 1701.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 1.9 % في وقت سابق من الجلسة.

وتتأثر تلك الأسعار بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، أسعار الأوقية في بورصة الذهب عالميًا، باٌضافة للقرارات الإقتصادية العالمية، مما يسهم في زيادة أو إنخفاض أسعار المعدن النفيس بشكل متغير على مدار اليوم.

في الوقت الذي انخفض فيه الدولار، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بعد تقرير مشجع يرتبط بعقار تجريبي أمريكي لعلاج مرض كوفيد-19.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 2.1 %إلى 2199.18 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 2.6 % إلى 15.21 دولار للأوقية ونزل البلاتين 0.9 % إلى 776.21 دولار للأوقية.

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