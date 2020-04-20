مرتزقة تركيا يفرضون «إتاوة» لإعادة المنازل لأصحابها بعفرين

فرضت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا مبالغ كبيرة على المواطنين السوريين، مقابل الموافقة على تسليمهم منازلهم التي تحتجزها.وفرض فصيل العمشات على مواطن في قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه في ريف عفرين مبلغ 8 آلاف دولار أمريكي، مقابل إعادة منزله الذي احتجزه الفصيل مطلع أبريل الجاري، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان.وكانت الفصائل الموالية لتركيا قد فرضت عليه في منتصف العام الماضي 8 آلاف دولار مقابل تسليمه المنزل، وأفاد المرصد السوري بأن المواطن يبيت في منازل القرية متنقلا بين أصدقائه وأقربائه، دون السماح له بالعودة إلى منزله قبل دفع المبلغ.وفى السياق نفسه، يقوم لواء سمرقند المسيطر على قرية حج قاسم التابعة لناحية معبطلي، بابتزاز الأهالي من خلال مختار القرية بدعوتهم للاجتماع في وسط القرية وومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى حماية ممتلكاتهم.