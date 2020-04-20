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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ البحر الأحمر: مستاء من عدم وعى الشباب بخطورة المرحلة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إن، المحافظة اتخذت إجراءات استباقية منذ أكثر من أسبوع لمواجهة أية تجمعات قد تنتج خلال شم النسيم، موضحًا أن هناك سياسة معينة تسير بها مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"وتتبع إجراءات صارمة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية أنه، لمس حالة من عدم الوعي بخطورة المرحلة في فئة الشباب أثناء مروره على الأكمنة بالمحافظة، وتابع: "لمستها بنفسي وفي أعمار الشباب وليس كبار السن.. وحزني الشديد ناتج عن عدم توعية الأسرة لأبنائها.. أنا رجعت ناس أثناء مروري على الأكمنة.. حضرتك مستبيع طيب وذنب الناس التانية أيه".

وأشار إلى أن، المواطنين في المحافظة ملتزمون منذ 3 أسابيع ولا يوجد أي من الأهالي اخترق الحظر أو تجمع مع آخرون في مواقع داخل المحافظة، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تتبعها الدولة الآن تهدف إلى حماية المواطنين في المقام الأول وليست من قبيل التعسف.

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