أمانى الخياط تفضح فيديوهات الإخوان: منشورة منذ 7 سنوات

فضحت الإعلامية أمانى الخياط، أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية واستخدامها فيديوهات قديمة وإعادة بثها من جديد للتحريض ضد الدولة المصرية.وقالت أماني الخياط، خلال تقديم برنامج "الكبسولة" المذاع عبر فضائية "extra news"، إن الإخوان بثت فيديو في 13 أبريل الجاري يظهر صور طائرات أباتشى في أحد الشواطئ المصرية، وزعموا أن تلك الطائرات تطارد المصريين على الشواطئ لمنع تواجدهم، منعا لتفشى فيروس كورونا.وأوضحت أن حقيقة هذا الفيديو يرجع تاريخه إلى يوليو 2013، أي منذ ما يقرب من 7 سنوات، وكان احتفال من جانب المصريين بثورة 30 يونيو وإسقاط حكم الإخوان، إلا أن الجماعة حاولت استغلال الفيديو وتحريفه لخدمة مصالحها في التحريض ضد مصر.