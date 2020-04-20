رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 20 أبريل 2020 الموافق 27 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مواقف كوميدية فى برنامج «هزر فزر» مع أحمد حاتم وميس حمدان (فيديو)

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:01 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
طباعة
شهدت حلقة الليلة من برنامج "هزر فزر"، والذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، في أول تجربة تقديم برامج لها، استضافة كل من فريقي "ولعة"، والمكون من الفنانة الأردنية مي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وفريق "مياوو"، والمكون من أحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف، وإسلام جمال.

وتتنوع الفقرات بين الفريقين، ويتنافس كل منهم ليتفوق على الفريق المنافس وسط أجواء مرح بين الفريقين.

فشل أحمد حاتم في الحساب
كشفت فقرة الحساب فشل الفنان أحمد حاتم في الحساب، وهو الأمر الذي جعل فريقه يخسر أمام الفريق المنافس، وأثبتت الفقرة عدم حفظ أحمد حاتم "لجدول الضرب".

 
ميس حمدان وحركات وجهها 
في فقرة الحساب اعتمدت الفنانة الأردنية ميس حمدان، على حركات كوميدية خلال فقرة الحساب، وذلك خلال قيامها بالحساب بإصبعها في الهواء وهي الحركة الشهيرة للأطفال شديدي الذكاء خاصة في فقرة الحساب.  
أحمد حاتم يسقط في فخ حكيم
كما سقط الفنان أحمد حاتم في فخ أسماء النجوم بعدما تفوق في كل أسماء النجوم التي عرضت على لوحة خلفه واعتمد في معرفة اسم النجم على معلومات يعطيها له فريقه ولكنه سقط في فخ اسم الفنان "حكيم"، رغم التسهيلات التي أعطاها أصدقائه له معرفة الاسم.
تفاصيل البرنامج
من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.  

كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي، وأيضًا لعبة تمثيل 5 أغاني في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين ولعبة فوازير هنا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تحسم الجدل بشأن فتح المساجد فى رمضان

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

الخارجية تعلق على فيديو المصريين في مراكز الإيواء بالكويت

«بنس»: 41 ألف أمريكى توفوا بـ«كورونا» حتى الآن

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء: لا مفر من استمرار الحظر فى رمضان

ترامب: سيموت 60 ألف أمريكى بسبب كورونا

أول رد من أهلي جدة على خسارة «الأهلي» قضية السعيد في «فيفا»

الجيزة: غلق شارع الهرم كليا.. وتحويلات مرورية بديلة

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

«روّاد حتى في النميمة».. تعرّف على صحافة «يُحكى أن» المصرية

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20 إبريل 2020 في مدن ومحافظات مصر

«سامح» يصنع فوانيس رمضان فرحة للأطفال وسط أزمة كورونا

السمنة تزيد معدلات الوفيات في حال الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
مؤمن المحمدي
نقطة فى بحر
ماجد حبته
الهروب من مواجهة كورونا!
د. محمد أحمد داود
تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا
المزيد

الثقافة

غدًا.. سناء صليحة تقدم قراءة لـ«الزائر» عبر قناة الأعلى للثقافة

الإثنين.. حفل لهانى شاكر على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب

بمناسبة يومه العالمى.. إسهامات «قصور الثقافة» فى حفظ التراث

«في ذكرى وفاته الـ27».. مفاجأة فى حياة صاحب «شخصية مصر»