مواقف كوميدية فى برنامج «هزر فزر» مع أحمد حاتم وميس حمدان (فيديو)

وتتنوع الفقرات بين الفريقين، ويتنافس كل منهم ليتفوق على الفريق المنافس وسط أجواء مرح بين الفريقين.



فشل أحمد حاتم في الحساب

كشفت فقرة الحساب فشل الفنان أحمد حاتم في الحساب، وهو الأمر الذي جعل فريقه يخسر أمام الفريق المنافس، وأثبتت الفقرة عدم حفظ أحمد حاتم "لجدول الضرب".





ميس حمدان وحركات وجهها

في فقرة الحساب اعتمدت الفنانة الأردنية ميس حمدان، على حركات كوميدية خلال فقرة الحساب، وذلك خلال قيامها بالحساب بإصبعها في الهواء وهي الحركة الشهيرة للأطفال شديدي الذكاء خاصة في فقرة الحساب.

أحمد حاتم يسقط في فخ حكيم

كما سقط الفنان أحمد حاتم في فخ أسماء النجوم بعدما تفوق في كل أسماء النجوم التي عرضت على لوحة خلفه واعتمد في معرفة اسم النجم على معلومات يعطيها له فريقه ولكنه سقط في فخ اسم الفنان "حكيم"، رغم التسهيلات التي أعطاها أصدقائه له معرفة الاسم.

تفاصيل البرنامج

من الألعاب الموجودة في البرنامج أيضًا "لعبة الحروف"، والتي يقوم كل فرد من الفريق خلالها بإخفاء عينيه بنظارة معتمة، ويمسك حرفًا لتكوين الكلمة الصحيحة التي تجيب سؤال المذيع، ويمكنه استبدال الحرف مع أعضاء الفريق.





كذلك لعبة "البوسترات المحرفة"، والتي يتم فيها عمل تعديل على بوسترات أفلام، مع عدم كتابة اسم العمل، وعلى المتسابقين معرفة اسم الفيلم صاحب البوستر الأصلي، وأيضًا لعبة تمثيل 5 أغاني في 50 ثانية، ولعبة الموسيقى التصويرية، حيث يقوم اثنين من الفريق بعمل موسيقى تصويرية لفيلم شهير، يغنون الموسيقى وليس كلامًا، ويجب معرفة اسم الفيلم المشهور به هذه الأغنية خلال دقيقتين ولعبة فوازير هنا.

شهدت حلقة الليلة من برنامج "هزر فزر"، والذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد، في أول تجربة تقديم برامج لها، استضافة كل من فريقي "ولعة"، والمكون من الفنانة الأردنية مي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وفريق "مياوو"، والمكون من أحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف، وإسلام جمال.