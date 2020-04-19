التحالف العربي: ميليشيا الحوثي خرقت وقف إطلاق النار 1096 مرة

شدد التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأحد، على التزامهم بوقف إطلاق النار في اليمن وتطبيق أقصى درجات ضبط النفس مع الاحتفاظ بحق الرد على الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات جماعة الحوثي.وأوضح التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في بيانه أن مليشيا الحوثي ارتكبت 1096 خرقًا لوقف إطلاق النار باليمن حتى اليوم، منذ إعلان التحالف للهدنة الإنسانية بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلته قناة "العربية".يذكر أن اليمن أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة فقط بكورونا فيما تستغل جماعة الحوثي الهدنة الإنسانية لقصف قوات الجيش والمناطق غير الخاضعة لسيطرتهم.