مؤلف ومنتج «يوم وليلة»: نحاول منع قرصنة الفيلم.. والتمريض مهنة شريفة

قال يحيى فكري، مؤلف ومنتج فيلم "يوم وليلة"، إنه منذ عرض الفيلم وهم يقاومون سرقته، موضحًا أنه رصدت محاولات لقرصنته وطرحه على "اليوتيوب"، متابعا أنهم تقدموا بشكوى من أجل حذفه من على منصة الفيديوهات.وأضاف فكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامب وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه منذ شهور تم طرحه على اليوتيوب، ويتم اتخاذ ما يلزم تجاهه قانونيًا، ولكن في نهاية الأمر هذا أمر خارج عن إرادتنا، وتابع: "نوع من القرصنة علينا ونعمل على التعامل معها بالشكل القانوني".ولفت، إلى الفيلم تناول الإيجابيات والسلبيات، ولا يوجد من بين شخصيات فيلم "يوم وليلة"، من لها دلالة ولا رمز لمهنة معينة، وتابع: "مهنة التمريض شريفة ومحترمة وفوق رأسنا من فوق.. وشخصية الممرضة به ست مكافحة فعلًا كونها مطلقة وحيدة ولديها أبناء وأسرة تعولها".