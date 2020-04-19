الإبراشي: الخروج للحدائق في شم النسيم انتحار جماعي

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن شعار المرحلة التي تمر بها مصر يحتم علينا جميعًا أن نحتفل بالمنزل ونراعي أننا في وقت لا يتناسب تمامًا مع عاداتنا وطقوسنا في استقبال أعياد الربيع.وأوضح خلال حلقة برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن من الأعياد التى توحد المصريين من كافة الأديان المختلفة هو شم النسيم، مؤكدا أن الخروج إلى الحدائق والمتنزهات يعد انتحار جماعي.وتابع، أن جائحة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد19"، مصيبة وكارثة تواجه الإنسانية وعلينا التيقظ تمامًا لذلك، مضيفًا: "مصر فى منطقة الأمان المتوازن حتى الآن ونريد الاستمرار في ذلك".