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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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5 أطعمة أساسية في ثلاجتك دائمًا.. السبب وفوائدها

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:46 م
أطعمة أساسية في ثلاجتك
أطعمة أساسية في ثلاجتك
إسلام جمال
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يعد الطعام من الأسباب الرئيسة وراء الإصابة بالكثيرمن الأمراض، خاصة أنه قد يحمل بعض الفيروسات والبكتريا الضارة، فضلا عن أن تناولة بطريقة غير صحيحة منها وبتنوع، قد يؤثر على جهاز المناعة، لذا ينصح خبراء التغذية بضرورة الاعتماد على الأطعمة الصحية والتي تم إعدادها بعناية.

ووفقًا لخبراء التغذية، فالسر وراء إعداد وجبات صحية هو وجود المكونات في متناول اليد بثلاجتك، وهناك 5 أساسيات يعتقد أخصائي التغذية بموقع "clevelandclinic" الطبي، أنه ينبغي أن لا تفرغ الثلاجة منها أبدا:

-البيض

يؤكد خبراء التغذية، أن البيض حقًا هو الغذاء المثالي، فهو غني بالمغذيات، منخفض السعرات الحرارية ومعبأ ببروتين عالي.

ويعد البيض مصدرًا بروتينًا سهلًا للإفطار، فعلى الرغم من أنه يمكنك تناول بياض البيض غير المحدود، إلا أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول.

وينصح خبراء التغذية، إذا كنت مصابًا بأمراض القلب، أو إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة به، فعليك عدم الإفراط في تناول البيض.

- الخضروات الطازجة

يؤكد الباحثون، أنة لابد أن تحتوي الثلاجة على مجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة مثل البروكلي، الفلفل، الجزر، البطاطس وغيرها من الخضروات المفيدة لجسم الإنسان.

- التوت

يعتبر التوت منخفض في السكر، مقارنة بالفواكه الأخرى، فهو غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين "ج"، وحمض الفوليك والبوتاسيوم والألياف.

ويضيف التوت إلى الحبوب المطبوخة وتجفيف الحبوب الكاملة والزبادي والعصائر ومخفوق البروتين.


- زبادي يوناني قليل الدسم

يعد الزبادي اليوناني العادي قليل الدسم، مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك والبروتين، حيث يحتوي على ضعف بروتين الزبادي العادي، مع عدم وجود أي سكر مضاف في الزبادي.

- البروتينات الخالية من الدهون

أكد خبراء التغذية، أن البروتينات الخالية من الدهون الجاهزة للأكل، تساعد بشكل كبير في تسهيل عملية الهضم، بالإضافة إلى سد الجوع بشكل كبير.

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