الديهي: البابا تواضروس انتمائه لمصر قبل دينه

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الأخوة الأقباط وجميع المصريين بعيد القيامة، مُشيدًا بمطالبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للأقباط بالبقاء في منازلهم والاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة بمنازلهم، قائلًا: "البابا تواضروس الثاني، وطني من طراز فريد، ومصريته تفوق مسيحيته، وولاءه وانتمائه لمصر قبل انتمائه للدين".وأضاف الديهي خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن البابا تواضروس قال في تصريح سابق: "أن يكون لدينا وطن دون كنائس، أفضل من وجود كنائس بلا وطن".وتابع الديهي ان الله حبانا بأشخاص محبين ومخلصين للبلد، ويخافوا عليها، معقبًا: "إن شاء الله بلدنا منصورة في كافة التحديات التي نجابها حاليًا".