خالد الجندى: بناتى تعلمن فى مدارس راهبات

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه حرص على تعليم بناته في مدرسة راهبات، لما تتسم به هذه المدارس من تخريج أجيال على خلق، مشيرًا إلى أن الأخلاق منهج إنساني موجود عند كل الأديان.وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "تعرضت لانتقاد شديد من بعض المشايخ في إحدى الدول، لتعليمى بناتي في مدرسة راهبات"، معقبًا: "بناتي تخرجن على أعلى مستوى تعليمي وعلى خلق ودين ومحجبات".وأشار إلى أن هناك حالة من العداء والاستنفار، ليست من الإسلام، الذي أجاز الزواج من مسيحية، وآتمنها على العرض والأبناء، فكيف نمنع تربية الأبناء على يد مُدرسة مسيحية، أو نحرم التهاني بأعيادهم.وأردف: "النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كان يدعو لليهودى، احنا الآن فى كارثة بسبب تصرفات الإخوان والسلفيين".