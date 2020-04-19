الديهي: شوال البصل المصري أغلى من برميل البترول

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن شوال البصل اليوم أغلى من برميل البترول.وأضاف الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN"، مساء اليوم: "يا مصريين شوال البصل بـ27 دولار، يعني البصل بتاعنا أغلى من برميل البترول، إحنا اليوم نصدر خضروات وبقوليات وبصل".وتابع: "البلد دي لا بد أن تتضمن روشتها في المرحلة القادمة روشته زراعية"، مناشدًا رئيس الوزراء الاهتمام بالزراعة والمزارعين في مصر، معقبًا: "خبطة الفأس ستكون قوة في جعل كلمتنا وقرارنا من رأسنا".وأردف الإعلامي نشأت الديهي: "نحن نقف الآن وقفة رجالة في مواجهة فيروس كورونا، وأدعو أن تكون فترة ما بعد كورونا هي فترة لتفجير الطاقات المصرية في الزراعة".كما أشاد الإعلامي نشات الديهي، بوزير الزراعة السيد القصير، قائلًا: "رجل هايل، دارس ملف الزراعة دراسة عميقة من منظور اقتصادي"، متابعًا: "الاقتصاد المصري الحقيقي يتلخص في: ازرع، اصنع، صدّر".