الجندي: ببقى في نص هدومي لما حد يتعامل بلجيطة مع المسيحيين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن إساءة بعض السلفيين للأخوة الأقباط تسيء للإسلام والمسلمين.وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "dmc": "لما تكون مسافر بالخارج وتجد مصري يتصرف بسوء و"جليطة"، كيف ستكون حالتك؟"، معقبًا: "ستشعر بالخجل".وتابع: "ستشعر أيضًا بالخجل عندما تجد مسلم يتعامل مع مسيحي "بجليطة"، معقبًا: "أنا ببقى في نص هدومي خاصة عندما تكون هذه الجليطة صادرة من مدرسة دعوية وسلفية"، لافتًا إلى أن كلاهم ليس مبنيًا على أي أساس، فلا يوجد نصًا يمنع تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.