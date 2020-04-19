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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات في انتحار شاب لعدم وجود شبهة جنائية

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:36 ص
نيابة
نيابة
حسام التمساح
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أمرت نيابة مدينة نصر بحفظ التحقيقات في انتحار شاب قام بإلقاء نفسه من شُرفة منزله، بسبب رفض أهله ارتباطه بفتاة، لعدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من مناظرة النيابة جثة المتوفى أنها لشاب في منتصف العقد الثاني من العمر لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بكسر في قاع الجمجمة وكسور متفرقة في جميع أنحاء جسده.

واستمعت النيابة إلى أقوال أهل المتوفى الذين أكدوا أن نجلهم كان يمر بأزمة نفسية كبيرة لرفضهم خطبته، حيث هددهم بالانتحار إذا ما واصلوا رفضهم طلبه، وقبل الحادث بساعات أخبرهم بأنه سينتحر بإلقاء نفسه من شرفة المنزل.

كانت مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر تلقت بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أعلى شرفة منزله بعقار سكني بشارع الطيران، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين صحته.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم.

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