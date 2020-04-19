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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بالتجمع

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:25 ص
حريق
حريق
داليا عبد الباسط
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كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس عن أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات تسبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وجود شبهة جنائية، حيث أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين حدوث بعض التلفيات بمحتوياتها ولا توجد إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.

على الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجرى إخماده دون وقوع إصابات.

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