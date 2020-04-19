ماس كهربائي وراء حريق شقة سكنية بالتجمع

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس عن أن ماسًا كهربائيًا بإحدى الوصلات تسبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وجود شبهة جنائية، حيث أجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وتبين حدوث بعض التلفيات بمحتوياتها ولا توجد إصابات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس.على الفور، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجرى إخماده دون وقوع إصابات.