تجديد حبس عصابة سرقة رواد البنوك فى حلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، الأحد، حبس تشكيل عصابي يسرق رواد البنوك في حلوان، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.وقال موظف بالمعاش إنه تعرض للسرقة على يد مجهولين يستقلون سيارة، وينتحلون صفة رجال مباحث.أضاف أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد بحوزته 18 ألف جنيه و3 دلّايات ذهب وحال سيره بالشارع اعترضته سيارة ملاكى ترجّل منها 3 أشخاص ادعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه، وعقب انصرافهم اكتشف استبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية.عقب تقنين الإجراءات، تم استَهدافهم بعدة مأموريات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، حال استقلالهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم "طبنجة صوت، سلاح أبيض "مطواة"، مبلغ مالى 10 آلاف جنيه، 3 دلّاية ذهبية.بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع وانتحال صفة رجال شرطة، وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.