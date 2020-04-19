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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:08 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إنه، يعمل على الحفاظ على طلاب المرحلة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وصحتهم، وفى ذات الاتجاه الحفاظ على مستقبلهم، متابعًا:"حتى لا نعرض أبنائنا لأى ضغوط قررنا إلغاء الأمتحانات التحريرية والشفوية.

وأوضح أن، بمصر 450 كلية من بينهم 162 كلية عملية و300 كلية نظرية بإجمالي 2 مليون ونصف طالب مقيدين.

وحذر عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج، "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، من التلاعب في الأبحاث المطلوبة من الطلاب، كون الأمر لن يكون به أى تهاون، وفي حال ثبوت أن الطالب قام باقتباسها سيتعامل على أساس أنه "غش"، وتابع:" المقالة البحثية المطلوبة لكل مادة سيتم التعامل معها بكل حسم".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن، عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ701 متعافيًا.

وأضاف أنه، تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس جميعهم مصريون، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.

وقال إن، جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.

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