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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:46 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل 2020 في البنوك حالة من الاستقرار عند أخر سجله مساء أمس السبت بسبب العطلة الأسبوعية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية للمواطنين بمتوسط أسعار الدولار الأمريكي في البنوك، حيث يهتم المواطنين بأسعار الدولار ومعدل الصعود والهبوط.

أسعار الدولار اليوم
وفق أخر تحديثات من البنوك، استقر سعر الدولار ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأجنبية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك المركزي.

تعرف على أسعار الدولار في البنوك
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 15:70 جنيه للشراء، و15:80 للبيع، وسعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة
في حين استقر سعر الدولار سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

ومن أهم أسباب تغيير سعر الدولار في البنوك وفق الآليات العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

ويشهد العالم حالة من التوتر الاقتصادي بسبب وباء كورونا العالمي والذي تسبب في حالة تذبذب لجميع العملات على مستوى العالم.

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