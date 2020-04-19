أسعار الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19 - 4 - 2020

سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل 2020 في البنوك حالة من الاستقرار عند أخر سجله مساء أمس السبت بسبب العطلة الأسبوعية.وتقدم "الدستور" نشرة يومية للمواطنين بمتوسط أسعار الدولار الأمريكي في البنوك، حيث يهتم المواطنين بأسعار الدولار ومعدل الصعود والهبوط.أسعار الدولار اليوموفق أخر تحديثات من البنوك، استقر سعر الدولار ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأجنبية 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع في البنك المركزي.تعرف على أسعار الدولار في البنوكوبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر 15:70 جنيه للشراء، و15:80 للبيع، وسعر الدولار في بنك قناة السويس 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك القاهرةفي حين استقر سعر الدولار سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.ومن أهم أسباب تغيير سعر الدولار في البنوك وفق الآليات العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.ويشهد العالم حالة من التوتر الاقتصادي بسبب وباء كورونا العالمي والذي تسبب في حالة تذبذب لجميع العملات على مستوى العالم.