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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على أسعار البلح والياميش اليوم

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:53 ص
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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شهدت أسعار «الياميش»، اليوم الأحد 19 أبريل 2020، حالة من الاستقرار في الأسواق.

يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب موسمها الرئيسي قبل دخول شهر رمضان المبارك، والذي يشهد قمة رواجها.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الياميش قبل حلول شهر رمضان.

وسجل سعر الزبيب المصري 40 جنيها، والبندق الحصى 110 جنيهات، والبندق القلب 180 جنيها.

وسجل قمر الدين صباح اليوم 400 جرام 27 جنيها، وسجل قمر الدين خلود 400 جرام 26 جنيها، وسجل قمر الدين لذيذ الشام 400 جرام 21.5 جنيها، وقمر الدين "هنا" 400 جرام 24 جنيها.

وسجل سعر "التوليدو" 400 جرام بعد الخصم 22 جنيها، وقمر الدين "شهد" 400 جرام 30 جنيها، و"مكة" 400 جرام 31 جنيها.

وفيما يخص أسعار التين، فقد بلغ سعر التين المدور "توليدو" 400 جرام 24 جنيها، وسعر التين المدور "الصفا" 400 جرام 25 جنيها، والتين المدور "مكة" 400 جرام 26 جنيها.

وسجل سعر القراصيا مقاس 40*50 بعد الخصم 55 جنيها، والمشمشية مقاس 4 بعد الخصم 85 جنيها، وجوز الهند خشن سائب 40 جنيها.

وسجل سعر لوز حصى 100 جنيه، لوز قلب 185 جنيها، عين جمل حصى 110 جنيهات، عين جمل قلب 210 جنيهات.

وسجل سعر الكاجو 230 جنيها، فستق حصى 285 جنيها، تمر هندي 300 جرام 20 جنيها، خروب مجروش سائب 25 جنيها، العرقسوس سائب 40 جنيها.

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