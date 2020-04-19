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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 19-4-2020

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:26 ص
الدواجن
الدواجن
دعاء أبو العزم
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ننشر تفاصيل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأحد 19-4-2020، حيث شهدت الأسعار اليوم حالة من الاستقرار في الأسواق، بما فيها بورصة الدواجن وذلك وفقًا لأهميتها عند المستهلكين.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 

وتقدم "الدستور" نشرة يومية بأسعار الدواجن والبيض والكتاكتيت في الأسواق للمواطنين، لحظة بلحظة وكذلك التغيرات الطارئة.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثررة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك وفرة من الدواجن في السوق المصري حيث أن إنتاج مصر من الدواجن يكفي دون الحاجة إلى الاستيراد من الخارج. 

وينتظر المصريين غدًا الإثنين الاحتفال بـ"شم النسيم"، وضمن طقوسة الاحتقال بالبيض والدواجن والفسيخ والرنجة، وكذلك الفراخ البلدي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر
وسجلت أسعار الدواجن اليوم من المزرعة سعر يتراوح بين 28 جنيهًا لـ30 جنيهًا، فيما سجلت سعر للمستهلك يتراوح بين 32 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا، بحسب تصريحات عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن بسبب ارتفاع حجم الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يمتلك مخزون استراتيجي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

أسعار الفراخ البلدي.

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في نفس السياق، استعرض عبد العزيز، أسعار الدواجن البلدي في الأسواق حيث سجلت سعر 30 جنيهًا في المزرعة، في حين تباع للمستهلك بسعر من 35 جنيهًا إلى 37 جنيهًا.

وأشار إلى أن الأسعار لن تشهد أي ارتفاعات خلال رمضان المقبل بسبب وفرة المعروض في الأسواق، فضلاً عن اهتمام الحكومة مع الغرف التجارية بضبط الأسواق.

أسعار الكتاكيت
ولفت إلى أن هناك ارتفاع طفيف في أسعار الكتاكيت، حث سجلت سعر من 10 جنيهات وحتى 12 جنيهًا للكتكوت، ويهتم المصريين بأسعار الكتاكيت، حيث إن نحو 30% من الإنتاج المصري من الدواجن عبار عن تربية ريفية في المنازل بحسب تقارير الغرف التجارية.

أسعار البيض اليوم
وسجلت أسعار البيض في الأسواق حالة من الاستقرار وسط إقبال كبير من قبل المواطنين؛ تزامنًا مع احتفالات شم النسيم غدًا بسعر 28 جنيهًا وتباع للمستهلك بسعر 33 جنيهًا إلى 35 جنيهًا.

وبلغ إنتاج مصر من بورصة الدواجن الرئيسية نحو مليار فرخة سنويًا، ويبلغ إنتاج مصر من البيض سنويًا 13 ميار بيضة.

وتملك مصر بحسب تصريحات الغرف التجارية إمكانية التصدير للخارج بسبب زيادة المنتجات وزيارة المعروض لكن وفق الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي وضمن اجراءات الحكومة في مواجهه فيروس كورونا المستجد تم الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي من البيض والدواجن.

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