تنشر جريدة "الدستور"، أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر الخميس 12-3-2020 مقابل الجنيه في البنوك المصرية، حيث ظهرت تعاملات اليوم، سياسة العرض والطلب، حيث تستند عليها منظومة عملية التحرير الخاصة بسعر الصرف التي دشنتها البنوك وعلى رأسها البنك المركزي المصري في بداية شهر نوفمبر 2016، حيث تعد من أحد متطلبات عمليات الإصلاح الشامل في الإقتصاد المصري، الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنك المركزى

ومن هذا الجانب، صلت أسعار عملة اليورو إلى 17.84 جنيه، وذلك بالنسبة للشراء، 17.69 جنيه وذلك بالنسبة للبيع، وبلغت سعر عملة الجنيه الاسترلينى إلى حوالي 20.42 جنيه وذلك بالنسبة للشراء، و20.54 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات البيع، ووصلت أسعار عملة الدينار الكويتى إلى حوالي 50.10 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 51 جنيه وذلك بالنسبة للبيع بالبنك المركزي، ومن هذا الجانب أيضا وصل متوسط سعر الدولار 15.23جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى بنهاية تعاملات أمس، وتعد هذه الزيادة هى الأولى من نوعها بعد تراجع دام لأكثر من 23 يوماً، ووصلت أسعار الريال السعودي إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء وحوالي أربعة جنيهات و20قرشا بالنسبة للبيع.

العملات الأجنبية في البنوك الحكومية



وفي هذا السياق، بلغت أسعار الدولار في البنك المصرى، الذي يعد من أكبر البنوك الحكومية فى جمهورية مصر العريية، 15.65 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 15.75 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات البيع، كما بلغ سعر اليورو 17.6 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 17.90 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات البيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 20.10 جنيه جنيه للشراء، 20.20 جنيه جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار بالبنك المصرى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.65 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 15.75 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات البيع، كما بلغ سعر اليورو 17.6 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 17.90 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات البيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى في بنك مصر فقد وصل إلى 20.10 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 20.20 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات البيع.

العملات الأجنبية أمام الجنيه في البنك التجارى الدولى



ووصلت أسعار عملة الدولار في البنك التجاري الدولي، حوالي 15.67 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 15.77 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 17.67جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 17.92 جنيها للبيع، ومن ناحية أخرى، بلغت أسعار الجنيه الاسترليني 20.13 جنيها وذلك بالنسبة لعمليات الشراء و20.40 جنيها للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.16 وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 4.20 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.20 جنيها وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 4.25 جنيها للبيع.

أسعار العملات في بنك قطر الوطنى



وفي نفس المضمون، وصلت أسعار الدولار إلى حوالي 15.67 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 15.77 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.

ووصل سعر اليورو 17.67 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 17.90 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الجنيه الاسترليني 20.17 جنيها وذلك بالنسبة لعمليات الشراء و20.70 جنيها للبيع.



وسجل الدينار الكويتي 50.55 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء 50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.11 وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، 4.16.

أسعار صرف العملات في بنك الاستثمار العربى

جل سعر الدولار 15.60جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع ببنك الاستثمار العربى

أسعار العملات الأجنبية اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدولار الامريكي في بنك الاسكندرية 15.66 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما بلغ اليورو 17.64 جنيه وذلك بالنسبة لعمليات الشراء و17.70 جنيه.

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-بلغ سعر الجنيه الاسترلينى إلى 20.13 جنيها و20.90 جنيها للشراء والبيع.

-بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.23 جنيها و4.25 جنيها للشراء والبيع

-وصل سعر الريال السعودى 4.15 جنيه، 4.20 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم فى مصر مقابل الجنيه المصري