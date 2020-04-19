دينا الشربيني: «عمرو دياب مبيخرجش من البيت»

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن القائمين على مسلسل "لعبة النسيان" حاولوا اتباع الإجراءات الوقائية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، أثناء استكمال تصوير المسلسل، كما أنه كان هناك طيب موجود باستمرار في موقع التصوير ويقيس حرارة جميع الموجودين.وأضافت "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عمرو دياب دعمني، وقال لي روحي التصوير، لكن هو مبينزلش بقاله شهر ونص قاعد، وده اللي المفروض يحصل"، وأردفت: "بقوله شكرا إنه مستحملني".وردا على سؤال عمرو أديب، إن كان بالإمكان زيارة الهضبة لها في استوديو التصوير، قالت دينا: "استحالة يجي لي الاستوديو، نفسي طبعا، لكن أخاف عليه".ووجهت رسالة للجمهور: "توقعوا مسلسل لعبة النسيان يعجبكم، هيبقى عندكم تساؤلات عاوزين تعرفوا إيه اللي هيحصل، هيعجبكم العلاقات بين شخصيات المسلسل".