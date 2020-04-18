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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غادة والي: الأمم المتحدة كلفتنا بدراسة تأثير كورونا على انتشار الجريمة والمخدرات

السبت 18/أبريل/2020 - 11:18 م
غادة والي
غادة والي
سناء إسماعيل
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أكدت الدكتور غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هناك تكليف من الأمم المتحدة، بدراسة العديد من الأمور خلال جائحة كورونا الحالية، ومن بينها دراسة التطورات التى تحدث حول العالم فى أكثر من قضية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المصري أفندي"مع الإعلامي محمد على خير، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن السكرير العام للأمم الأمتحدة أصدر تقرير بعنوان أثر كوفيد 19 على المرأة والعنف المنزلي.

وأضافت، بدأنا نجمع بيانات من دول مختلفة، ونجمع هذه البيانات ونحن بصدد تحليلها وإصدار تقرير عنها، وسيكون مصدرها من الحكومات، بمعنى أنها ستكون رسمية، وأيضا نضع توقعات، فقد كان لدينا توقع بزيادة الأدوية المغشوشة فى الأسواق لا سيما أنها عليها زيادة طلب، وهناك أيضا جرائم الانترنت، فنحن بصدد دراستها، وخلال أسابيع قليلة، ستصدر نتائج هذه الدراسات، فكل منظمات الأمم المتحدة تعمل مع بعضها البعض، ونجتمع بشكل أسبوعي، وهناك أعداد لتصورات لمرحلة ما بعد الجائحة، وكيفية إعادة الحياة ومواجهة مرة أخرى والخسائر الاقتصادية والصحية، وسيكون لدينا برامج للتدخل لمساعدة الحكومات.

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