«الصحة العالمية» تكشف عن مدى فعالية الدواء الياباني في علاج كورونا

وصف الدكتور عمر أبوالعطا مسئول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، شهر رمضان الكريم بأنه فرصة ذهبية لتقليل التجمعات والاختلاط بين المواطنين في مصر بما يقلل معدل انتشار عدوى فيروس كورونا.وأضاف أبوالعطا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب الاستثمار في مصر بمجال البحث العلمي لمواجهة فيروس كورونا، وإجراء التجارب السريرية للتوصل إلى علاج له فاعلية تجاه فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يوجد دواء فعال لهذا لمرض.ونوه مسئول بالصحة العالمية إلى أن الدواء الياباني أفيجان يتم استخدامه حاليًا فى التجارب السريرية لمعرفة فاعليته، مشيرًا إلى أن أرقام الأعداد المصابين بفيروس كورورنا في مصر في تزايد مستمر ولكن بوتيرة منخفضة، معقبًا: «نحن قادرون على تقليل عدد الإصابات كي لا نرهق المنظومة الصحية».