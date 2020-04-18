نائب محافظ قنا يتابع أعمال التعقيم والتطهير بالشوارع

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، يرافقه أشرف أنور نائب رئيس مدينة قنا، أعمال التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت العامة شملت محيط البنك الأهلي وبنك مصر والبريد وشوارع منطقة حوض 10 بمدينة قنا، وذلك في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتطهير كافة المنشآت بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.وأوضح نائب المحافظ في بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لمحافظة قنا، أنه يتم تنفيذ حملة تطهير وتعقيم واسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مشددا على استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقرى بالمحافظة، مجددا شكره لكافة مؤسسات المجتمع المدني على دورها البارز في دعم ومشاركة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.