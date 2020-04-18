«التموين»: زيادة معارض «أهلا رمضان» لـ1863 منفذًا

أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، زيادة معارض "أهلا رمضان" إلى 1863 منفذًا تابعًا لشركات القطاع الخاص بسلاسل تجارية كبرى، بدلا من 1800، لطرح السلع الرمضانية والأساسية والغذائية بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 40% في بعض السلع الاستيراتيجية.وأكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إخطار مديريات التموين والتجارة بالتنبيه على السلاسل التجارية و"السوبر ماركت" والمحال التجارية والبقالة التموينية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بإجراء التعقيمات الأزمة وعمل مسافة مناسبة بين العملاء والبائع وعدم وجود الزحام والتكدس أمام منافذ البيع.وأكد حسام الدين، أن غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة لمتابعة غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من فواتير الشراء وحجم التخفيضات على السلع الأساسية وذات الطبيعة الرمضانية والياميش.