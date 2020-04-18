رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: زيادة معارض «أهلا رمضان» لـ1863 منفذًا

السبت 18/أبريل/2020 - 03:44 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
صلاح عامر
طباعة
أكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التجارة الداخلية، زيادة معارض "أهلا رمضان" إلى 1863 منفذًا تابعًا لشركات القطاع الخاص بسلاسل تجارية كبرى، بدلا من 1800، لطرح السلع الرمضانية والأساسية والغذائية بتخفيضات تتراوح بين 25% إلى 40% في بعض السلع الاستيراتيجية.

وأكد مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، إخطار مديريات التموين والتجارة بالتنبيه على السلاسل التجارية و"السوبر ماركت" والمحال التجارية والبقالة التموينية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بإجراء التعقيمات الأزمة وعمل مسافة مناسبة بين العملاء والبائع وعدم وجود الزحام والتكدس أمام منافذ البيع.

وأكد حسام الدين، أن غرفة العمليات المركزية في ديوان عام الوزارة لمتابعة غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من فواتير الشراء وحجم التخفيضات على السلع الأساسية وذات الطبيعة الرمضانية والياميش.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

مستشار الرئيس للصحة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا في مصر

فاروق الباز يكشف حقيقة قرب اصطدام «نيزك» بالأرض

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

رغم تأجيل فعالياته.. معرض أبوظبى الدولى للكتاب يستمر فى استقبال الطلبات

مراحل تطوير الحدائق التراثية فى مصر

غدًا.. سهرة مع عمر خيرت على «يوتيوب»

جامعتا المنيا وأسيوط يحصدون جوائز «إبداع 8»