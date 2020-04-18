«استئناف طنطا» تعلق العمل كليًا حتى 30 أبريل

أصدر المستشار محمد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا باستمرار تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقًا كليًا خلال الفترة من 18 أبريل حتى 30 أبريل.ونص القرار على أن قرار التعليق جاء بناءً على التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، ومواكبة للمستجدات الراهنة واتساقًا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية، وحرصًا على سلامة القضاة وجمهور المتقاضين.كما تضمن القرار مد آجال النطق بالأحكام المقرر النطق بها خلال تلك الفترة للدور المقبل، كما يتولى أعضاء المكتب الفني والمتابعة بالمقر والمأموريات تأجيل القضايا المتداولة بالدوائر الجنائية المدنية والأسرة خلال الأسبوع الثالث والرابع من دور أبريل إداريًا لجلسات مستقبلية، وتشكيل أربع دوائر بمقر المحكمة من المستشارين المقيمين بطنطا للنظر في تجديد حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا واستئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم للمحكمة ومأمورياتها خلال تلك الفترة.