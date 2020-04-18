رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 أبريل 2020 الموافق 25 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«استئناف طنطا» تعلق العمل كليًا حتى 30 أبريل

السبت 18/أبريل/2020 - 12:29 م
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
طباعة
أصدر المستشار محمد عبدالنبي، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا باستمرار تعليق الجلسات بمحكمة استئناف طنطا ومأمورياتها تعليقًا كليًا خلال الفترة من 18 أبريل حتى 30 أبريل.

ونص القرار على أن قرار التعليق جاء بناءً على التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، ومواكبة للمستجدات الراهنة واتساقًا مع التوجيهات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية، وحرصًا على سلامة القضاة وجمهور المتقاضين.

كما تضمن القرار مد آجال النطق بالأحكام المقرر النطق بها خلال تلك الفترة للدور المقبل، كما يتولى أعضاء المكتب الفني والمتابعة بالمقر والمأموريات تأجيل القضايا المتداولة بالدوائر الجنائية المدنية والأسرة خلال الأسبوع الثالث والرابع من دور أبريل إداريًا لجلسات مستقبلية، وتشكيل أربع دوائر بمقر المحكمة من المستشارين المقيمين بطنطا للنظر في تجديد حبس المتهمين واستئنافهم للأوامر الصادرة بحبسهم احتياطيًا واستئناف النيابة العامة لأوامر الإفراج عنهم للمحكمة ومأمورياتها خلال تلك الفترة.
«استئناف طنطا» تعلق العمل كليًا حتى 30 أبريل
«استئناف طنطا» تعلق العمل كليًا حتى 30 أبريل

موضوعات متعلقة

«الصحة» تصرف «هيدروكسيلوروكين» للوقاية من كورونا بمستشفيات العزل

تفاصيل تحويل قصر العينى الفرنساوى إلى مستشفى عزل

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات المالية الجديدة للتعامل مع كورونا

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف حقيقة "إلغاء البحث"

إدراج زياد العليمي و12 آخرين بخلية الأمل على قوائم الإرهاب 5 سنوات

بـ21 مليار جنيه.. إنشاء مخازن استراتيجية عملاقة فى 7 محافظات

تفاصيل مشروع قانون الإجراءات المالية الجديدة للتعامل مع كورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

«ناسا» تعلن إطلاق أول رحلة مأهولة للفضاء منذ 2011

جمعية «شون بين» تساعد فى إجراء اختبارات «كورونا»

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

مقالات الرأي
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
مؤمن المحمدي
ذكر ما جرى فى القراءات والأحرف
بسنت حسن
الديكتاتورية والقطيع
المزيد

الثقافة

غدًا.. سهرة مع عمر خيرت على «يوتيوب»

جامعتا المنيا وأسيوط يحصدون جوائز «إبداع 8»

«القنبلة».. كتاب يسترجع مسلسل الرعب الياباني

عمار علي حسن يصدر «لا أرى جسدي»