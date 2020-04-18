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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رمضان 2020.. برومو مسلسل «سلطانة المعز» لـ غادة عبدالرازق

السبت 18/أبريل/2020 - 02:20 م
غادة عبدالرازق
غادة عبدالرازق
حسين الجندي
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طرحت الفنانة غادة عبدالرازق، عبر حسابها الشخصي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما شعبية، وتظهر غادة عبدالرازق من خلال البرومو بلقطات بين الفرح والحزن، وتقدم دور سيدة تعمل على إدارة محلات ورثتها من أبيها، وتقع في الحب وتتغير حياتها.

"سلطانة المعز"، من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، والفنان حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبدالمغني، ودينا، ومحمد حاتم، وغيرهم من النجوم.

وعلقت غادة عبدالرازق على البرومو قائلة: "سلطانة المعز إن شاء الله 2020، قناة النهار مصر حصرى، قناة السعودية الأولى حصرى، قناة العراق الأولى دجلة حصرى، قناة الأردن رؤيا حصرى، أتمنى إن المسلسل يعجبكم وربنا يديم علينا الصحة والستر علشان الأيام المفترجة اللى إحنا فيها بإذن الله".

برومو مسلسل «سلطانة المعز» لـ غادة عبدالرازق

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