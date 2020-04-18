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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يدافع عن ابنة الرئيس وزوجها بعد خرقهما العزل

السبت 18/أبريل/2020 - 06:26 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
وكالات
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دافع البيت الأبيض عن تجاهل ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وزوجها جاريد كوشنر، توصيات الحجر الصحي المنزلي الرسمية، حيث خرجا للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وقال البيت الأبيض، في بيان له حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية: "احتفلت إيفانكا مع أسرتها الضيقة بعيد الفصح داخل منشأة مغلقة تعد بيتا عائليا، طريقة تنقلها لم تختلف إطلاقا عن طريقة تنقلها للعمل، والمكان كان أقل اكتظاظا من محيط بيتها في واشنطن".

وأضاف البيت الأبيض في تعليقه على المعلومات التي كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز": "أن إيفانكا وزوجها لم يتواصلا مع أحد في الخارج خلال فترة وجودهما في النادي ولم يتحركا داخل هذه المنشأة".

وتوجهت إيفانكا وجاريد، يوم الثلاثاء، من واشنطن إلى نادي الغولف الخاص بعائلة ترامب في نيوجيرسي لهذه المناسبة التي بدأ الاحتفال بها في الثامن من أبريل وانتهى يوم الخميس.

وأمرت مدينة واشنطن أواخر مارس مقيميها بحجر أنفسهم وتفادي أي تحرك غير ضروري.

ويتوافق هذا التدبير مع توصيات البيت الأبيض بـ"تفادي السفر غير الضروري"، ما ألزم ملايين الأمريكيين بإلغاء لقاءاتهم لعطلة الفصح بهدف احتواء وباء "كوفيد-19".

وكانت إيفانكا نفسها قد دعت قبل ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى احترام تلك التوجيهات، وقالت في مقطع فيديو نشر أواخر مارس: "من يملكون فرصة البقاء في بيوتهم، أرجوكم افعلوا ذلك".

وأضافت: "نلعب جميعا دورا في إبطاء تفشي العدوى، والتباعد الاجتماعي ينقذ الأرواح"، مشيرة في الوقت نفسه إلى "التحدي الهائل" الذي يفرضه ذلك.

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