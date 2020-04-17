«الخدمات البيطرية» تحسم الجدل بشأن نقل الخفافيش لـ«كورونا»

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجب على المواطنين إبلاغ الجهات المعنية فور مشاهدة الخفافيش في أي منطقة للتعامل معها، خاصة وإنها ظهرت في مدينة شبين القناطر بالقليوبية، مطالبا إياهم بالتعامل بحذر أكبر معها.وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، إنه لم يثبت أن الخفافيش في مصر نقلت فيروس كورنا إلى الإنسان، متابعا: «الأماكن المهجورة أو المغلقة المظلمة هي التي تلجأ لها الخفافيش للعيش فيها».وأضاف رئيس هيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه يجب اتخاذ عينات من الخفافيش لفحصها والتأكد من عدم نقلها للأمراض، موجه رسالة للمواطنين قائلا: «لا تخف فهذه الخفافيش لا يوجد بها أمراض خطيرة، وعلينا التواصل مع الجهات المعنية فورا حال ظهورها».من جانبه، طمأن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المواطنين على هذا الأمر، مؤكدا أن سيتم الانتهاء من الخفافيش، غدا من خلال التعامل السليم معها.