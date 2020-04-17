«الزراعة» تعلق على انتشار الخفافيش فى «الحزانية» بشبين القناطر

علق الدكتور أحمد رزق أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بوزارة الزراعة، على انتشار الخفافيش في منزل مهجور بقرية الحزانية بشبين القناطر، التي أثارت الرعب بالمنازل بعد أن هاجموا المواطنين.وقال «رزق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة «ON» إن الخفافيش كانت في مستعمرة تسمى «خفافيش الفاكهة» ولا توجد خفافيش مصاصة دماء في مصر حتى الآن.وعما إذا كان يمكنها نقل فيروس كورونا، قال أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة: «من الممكن أن تكون حاملة لفيروس كورونا، لكن لا يمكن أن نجزم بهذا، وحتى الآن لم يتم عزل الفيروس من هذه الخفافيش».