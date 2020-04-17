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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس يكشف حقيقة انتقال كورونا عبر الماء

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:54 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن جميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة بالتزامن مع شم النسيم، هي لحماية المواطن، لافتا إلى ضرورة مساعدة المواطنين للحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محمد عوض، خلال مداخلته ببرنامج" الجمعة فى مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أن جميع الإجراءات التى اتخذتها الدولة فيما يخص يوم شم النسيم، تهدف لتقليل التجمعات وحماية الأفراد من نقل العدوى، متابعا: نحتفل السنة دى فى البيت والسنة الجاية نقوم بعادتنا كما هي.

ورد مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية على تعليق الإعلامية ياسمين سعيد: "هل معنى كدة أن الفيروس ممكن ينتقل عن طريق المياه؟" قائلا: "حضرتك كده بتاخدي الكلام الموجود على السوشيال ميديا، أنا مجبتش سيرة المياه، ومقولتش المياه بتنقل الفيروس".

وتابع: الهدف من غلق الشواطئ هو قلة التجمعات، دور الإعلام نقل المعلومات الصحيحة من المصادر وليس أخبار السوشيال ميديا.

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