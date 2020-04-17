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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حصيلة وفيات «كورونا» في العالم تتجاوز 150 ألفًا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:03 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الجمعة، حاجز 150 ألفا.

سجلت في العالم، حتى مساء اليوم الجمعة، 2223240 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك 152328 حالة وفاة 6.85%، بينما يبغ عدد المتعافين 567279 شخصا 25.5%، وفق لوكالة رويترز.

فى الوقت نفسه، حذرت منظمة الصحة العالمية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعى تويتر بأن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من مرض كورونا المستجد، والذى ينتشر في الدول الإفريقية أيضًا وهي دول مرتفعة الحرارة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بـ690900 حالة، وكذلك الأولى من حيث الوفيات بـ35955 حالة.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني من حيث الإصابات بـ188093 حالة، والثالث في قائمة الوفيات بـ19613 حالة.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة من وجهة نظر حصيلة المصابين بـ172434 شخصا، كما تحتل الموقع الثاني من حيث عدد الوفيات بـ22745 حالة.

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