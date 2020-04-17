مستشار بـ«الصحة العالمية»: لا يمكن تحديد وقت ذروة انتشار كورونا بمصر

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية جيدة جدا، خاصة أنها بدأت مبكرًا، مؤكدة أن الالتزام بالمنزل أفضل سبل الوقاية من فيروس كورونا، ويكون الخروج للضرورة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأضافت"مها"، خلال لقاء خاص عبر سكايب ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن أرقام الإصابة بفيروس كورونا في مصر تسير بشكل طبيعي، والوضع مطمئن، مضيفة: "محدش يقدر يحدد وقت الوصول لذروة الانتشار لفيروس كورونا في مصر".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 2844 حالة من ضمنهم 646 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و205 حالات وفاة.