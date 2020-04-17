محمود سعد: «الناس هتخرج يوم الإثنين وهنطلع نديهم على دماغهم»

قال الإعلامي محمود سعد، لماذا لا يتم فرض حظر تجول كامل يومي الأحد والاثنين القادمين، خاصة وأن الدولة قررت غلق الحدائق والمتنزهات والمواصلات العامة، مضيفا: «إيه اللي فاضل عشان نعمل حظر كامل يوم الأحد والاتنين».وقال «سعد» خلال برنامج «باب الخلق» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء الجمعة: «الناس هتخرج وهنطلع يوم الاتنين بالليل نشتم فيهم ونديهم على دماغهم عشان خرجوا»، مشيرا إلى أن الحظر الكامل طبق في كل الدول، وعدم خروج المواطنين يوم الاثنين هو فرض عين وليس اختياري حفاظا على أرواحهم.وأشار الإعلامي محمود سعد، إلى أنه لو هناك أمر غير معروف لنا كمواطنين، فيمكن للمسئولين أن يوضحوا الأمر.